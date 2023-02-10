مصرع طفل وإصابة 20 شخصاً في انهيار منزل.. في مصر

(كونا) – قالت تقارير إخبارية إن طفلا لقي مصرعه وأصيب 20 شخصاً في انهيار منزل مكون من أربعة طوابق في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة المصرية الواقعة شمال العاصمة القاهرة نتيجة انفجار أسطوانة غاز.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة أن قوات الحماية المدنية بالمحافظة استخرجت جثة طفل من أسفل المنزل المنهار في حين تمكنت من إنقاذ ستة أشخاص فيما وصل عدد المصابين إلى 20 شخصاً حتى الآن.

وأشارت إلى أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى وجار رفع الانقاض والبحث عن مصابين ومفقودين أسفل المنزل المنهار وإخطار النيابة العامة للتحقيق.