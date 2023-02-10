وزيرة التخطيط المصرية تعرض فرصاً استثمارية على مستثمري الكويت

قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي المصري، هالة السعيد، لممثلي جهات استثمارية بالكويت، موجزاً حول الفرص الاستثمارية في مصر.

وأكدت السعيد، خلال لقائها بممثلي غرفة التجارة والصناعة، ومجموعة الشايع، وممثلي هيئة الاستثمار الكويتية، في الكويت، أن الدولة المصرية وضعت برامج إصلاح اقتصادي واجتماعي، بحسب ما أوردت صحيفة «اليوم السابع» المصرية، اليوم الجمعة.

وقالت السعيد: إن الدولة المصرية ركزت على البنية التحتية المصرية وتحسين التشريعات من خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون الخروج من السوق، وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تنظيم بيئة تشريعية جديدة».

وبينت أن الاقتصاد المصري يمتلك عديداً من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات.

كما أكدت السعيد أهمية تعزيز وتعميق أشكال التعاون بين القطاعين العام والخاص كافة، واعتبار الشراكات بين القطاعين أدوات فعالة ومبتكرة تقدم عددًا من الفوائد، منها تشجيع إنشاء أسواق جديدة وتحفيز الاستثمارات الخاصة في القطاعات والأنشطة التي كان يعتبرها المستثمرين بالقطاع الخاص في السابق مستحيلة أو غير مناسبة، وهو ما يتم السعي إلى تحقيقه حاليًا من خلال إشراك صندوق مصر السيادى بشكل كبير في برامج الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه الخضراء والطاقة المتجددة.

وأوضحت أن صندوق مصر السيادي يعمل على إتاحة فرص استثمارية للقطاع الخاص للاستثمار في الشركات المملوكة للدولة لتعظيم قيمتها والعائد منها حيث تم إطلاق الصندوق الفرعي للطروحات كآلية لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة.

وفي هذا الصدد أشارت السعيد إلى إطلاق الدولة المصرية لوثيقة ملكية الدولة والتي تأتي في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.