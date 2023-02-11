أردوغان: زلزال الإثنين الماضي أكثر تدميراً بـ3 أضعاف من زلزال 1999 

(كونا) – وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الزلزال الذي ضرب المناطق الجنوبية من بلاده الاثنين الماضي وأسفر عن مصرع وإصابة الآلاف بأنه أقوى وأكثر تدميرا بثلاثة أضعاف من زلزال عام 1999 المحفور في الذاكرة.

ونقلت وكالة أناضول التركية للأنباء اليوم السبت عن أردوغان القول في كلمة ألقاها لدى زيارته مخيما للمتضررين من الزلزال بمنطقة قايا بنار صلاح الدين الأيوبي بولاية ديار بكر إن زلزال الاثنين الماضي تسبب في دمار على مساحة 500 كيلومتر وشعر به السكان على مساحة ألف كيلومتر.

وأعلن أردوغان ارتفاع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الزلزال إلى 21 ألفا و43 حالة في حين وصل إجمالي المصابين الذين جرى إنقاذهم إلى 80 ألفا و97 مصابا.

وتخطط الدولة التركية بحسب أردوغان لإعادة بناء مئات الآلاف من المساكن مع بنيتها التحتية والفوقية وإعادة إنشاء المدن التي تعرضت لدمار كبير من جراء الزلزال.

وأشار إلى تخصيص المساكن الجامعية كافة للمتضررين من الزلزال والانتقال إلى نظام التعليم عن بعد في الجامعات حتى الصيف القادم.