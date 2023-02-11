دوليات

ارتفاع أسعار النفط بعد إعلان روسيا عن خطة لخفض إنتاجها

منذ 40 دقيقة
0 1 دقيقة واحدة

ارتفعت أسعار النفط بعد أن أعلنت روسيا عن خطة لخفض إنتاجها النفطي.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط تسليم مارس بمقدار 1.66 دولار أمريكي، أو 2.13 في المائة، ليستقر عند 79.72 دولار للبرميل في بورصة نيويورك التجارية. وزاد خام برنت تسليم أبريل بمقدار 1.89 دولار أو 2.24 بالمائة ليغلق عند 86.39 دولار للبرميل في بورصة لندن للعقود الآجلة.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن روسيا ستخفض طواعية إنتاجها النفطي بمقدار 500 ألف برميل يوميا في مارس.

وأضاف نوفاك في بيان أن “هذا سيساعد على تحقيق التوازن في علاقات السوق”.

وأكد المسؤول أن روسيا تسوق كامل كمية نفطها، لكنها لن تبيع النفط لأولئك الذين يمتثلون لسقف الأسعار الذي يفرضه الغرب.

وخلال الأسبوع، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8.6 في المائة، بينما صعد خام برنت بنسبة 8.1 في المائة، بناء على عقود الشهر الأول. 

منذ 40 دقيقة
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

وزير خارجية إيطاليا: الكويت شريك رئيسي في مجالات الطاقة ومكافحة الإرهاب

ديسمبر 20, 2022

«ستذهب لأوكرانيا غداً».. موسكو تعاقب المتظاهرين ضد قرار التعبئة العسكرية

سبتمبر 23, 2022

كوريا الجنوبية تحذّر من فرصة كبيرة لسقوط قمر اصطناعي أميركي

يناير 9, 2023

باكستان: مصرع 40 شخصاً في حادث سير

منذ أسبوعين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى