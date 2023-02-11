ارتفاع أسعار النفط بعد إعلان روسيا عن خطة لخفض إنتاجها

ارتفعت أسعار النفط بعد أن أعلنت روسيا عن خطة لخفض إنتاجها النفطي.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط تسليم مارس بمقدار 1.66 دولار أمريكي، أو 2.13 في المائة، ليستقر عند 79.72 دولار للبرميل في بورصة نيويورك التجارية. وزاد خام برنت تسليم أبريل بمقدار 1.89 دولار أو 2.24 بالمائة ليغلق عند 86.39 دولار للبرميل في بورصة لندن للعقود الآجلة.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن روسيا ستخفض طواعية إنتاجها النفطي بمقدار 500 ألف برميل يوميا في مارس.

وأضاف نوفاك في بيان أن “هذا سيساعد على تحقيق التوازن في علاقات السوق”.

وأكد المسؤول أن روسيا تسوق كامل كمية نفطها، لكنها لن تبيع النفط لأولئك الذين يمتثلون لسقف الأسعار الذي يفرضه الغرب.

وخلال الأسبوع، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8.6 في المائة، بينما صعد خام برنت بنسبة 8.1 في المائة، بناء على عقود الشهر الأول.