ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 25 ألف قتيل

ارتفع عدد القتلى في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، الاثنين، إلى أكثر من 25 ألف شخص، وفقًا للسلطات في كلا البلدين.

في تركيا ارتفع عدد القتلى ليصل إلى 20,318 ألفا مع الإبلاغ عن 80,052 ألف إصابة، وفقًا لوكالة الكوارث في البلاد.

وفي سوريا، بلغ العدد الإجمالي للقتلى 4500 شخصًا، بما في ذلك أكثر من 2166 حالة وفاة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب البلاد، وفقًا لمنظمة “الخوذ البيضاء” التطوعية والتي تعرف باسم الدفاع المدني السوري (غير حكومية).

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية السورية في تقارير معلنة مقتل 1347 شخصًا في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا.