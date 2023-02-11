الأردن ترسل مستشفى ميدانياً لتركيا.. وقافلة مساعدات إلى سوريا

وجّه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بتجهيز وإرسال مستشفى ميداني أردني متكامل إلى جمهورية تركيا، للمساعدة في علاج الجرحى والمصابين جراء الزلزال العنيف الذي ضرب مناطق في جنوب البلاد.

وتنفيذاً لتوجيهات العاهل الأردني أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة يوسف الحنيطي، لمرتبات المستشفى بالمغادرة لتركيا ، السبت، داعياً إياهم أن يكونوا خير سفراء للقوات المسلحة الأردنية وأن يعملوا بروح الفريق الواحد في أرض المهمة، وأن لا يتوانوا عن تقديم الخدمة لمحتاجيها، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية بترا.

ونقل البيان عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية قوله إن «4 طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي أقلعت، الجمعة، ناقلة المستشفى الميداني العسكري الأردني الذي تم تحديد موقعه في قرية بازارتشيش في مقاطعة كهرمان مرعش التركية التي تضررت بشكل كبير من الزلزال».

وأوضح ان «القوات المسلحة الأردنية قامت بتجهيز المستشفى الميداني العسكري الذي يضم طاقماً مكوناً من 108 من الأطباء والممرضين والإداريين، وبسعة 24 سريراً وغرفة عمليات ومختبرات وغرفة عناية حثيثة بالإضافة إلى صيدلية وبتخصصات مختلفة».

وارسل الأردن عدداً من الطائرات العسكرية المحملة بمساعدات إنسانية و99 من عناصر البحث والإنقاذ، يرافقهم 5 اطباء من الخدمات الطبية الملكية إلى تركيا وسوريا وأرسلت، الخميس، قافلة مساعدات إنسانية هي الأولى براً لمنكوبي الزلزال في سوريا.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وجه حكومة بلاده، الإثنين، بتقديم مساعدات لأسر الضحايا والمصابين في تركيا وسوريا عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين وأودى بحياة أكثر من 20 ألف.