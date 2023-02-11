الحويلة: أهمية الاستغلال الأمثل للموارد والمقومات العربية لتعزيز الأمن الغذائي

(كونا) – أكد عضو البرلمان العربي عضو مجلس الأمة النائب الدكتور محمد الحويلة اليوم السبت أهمية الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعة والمقومات التي تمتلكها الدول العربية لتعزيز الأمن الغذائي وتنميته.

جاء ذلك في تصريح أدلى به النائب الحويلة لـ«كونا» في ختام أعمال المؤتمر الخامس لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي نظمه البرلمان العربي وعرض خلاله وثيقة حول مشكلة الأمن الغذائي العربي بعنوان «رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي».

وكشف الحويلة عن أن الاجتماع وافق على إقرار مشروع الوثيقة الخاصة بتعزيز الأمن الغذائي العربي معربا عن الأمل أن يتم ترجمتها على أرض الواقع لتحقيق التكامل في مجال الأمن الغذائي بما يخدم الأمة العربية ويحقق مستقبلا أفضل لأبنائها.

وأشار إلى أن دولة الكويت ومن خلال أعضاء البرلمان العربي أعضاء مجلس الأمة قدمت تعديلات كثيرة على هذه الوثيقة ومنها بما يتعلق بالاستثمار في الجانب الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية إلى جانب المطالبة بتشكيل تحالف عربي وإيجاد استراتيجية عربية موحدة من أجل تعزيز الأمن الغذائي والذي يعتبر جانبا مهما من جوانب الأمن القومي العربي.

وأوضح أنه من ضمن التوصيات كذلك إنشاء صندوق يتم دعمه من قبل الصناديق السيادية والتنموية بالدول العربية من أجل تحقيق بيئة مناسبة تدعم المشاريع الخاصة بالأمن الغذائي العربي وتحقق التكامل بين الدول العربية.