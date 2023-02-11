السيسي يؤكد أهمية الحفاظ على التكاتف بين الدول العربية 

(كونا) – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت أهمية الحفاظ على التكاتف بين الدول العربية مشددا على أن استقرار وسلام كل دولة عربية هو استقرار وسلام لمصر.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي مع وفد من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ورؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر الخامس لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي ينظمه البرلمان العربي بحضور رئيس البرلمان العربي عادل العسومي ورئيس برلمان عموم إفريقيا تشيف تشارومبيرا.

ونقل المتحدث عن الرئيس السيسي إعرابه خلال اللقاء عن حرص مصر على تعزيز العلاقات العربية المشتركة ودعم جميع الدول العربية في مساعيها لتحقيق الاستقرار والتنمية.

كما أكد السيسي دعم مصر لجهود تعزيز التواصل والتعاون البرلماني بين الدول العربية بما يسهم في تبادل الخبرات ودفع عملية التكامل.

وثمن قرار البرلمان العربي بالتركيز خلال الدورة الحالية من المؤتمر على موضوع الأمن الغذائي الذي تتعاظم أهميته في ظل أزمة الغذاء العالمية التي يمر بها العالم.

وذكر المتحدث أن الحضور أكدوا من جانبهم حرص مؤتمر البرلمان العربي على بلورة رؤية برلمانية مشتركة للمساهمة في تعزيز العمل العربي ومواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.

وأضاف أن الحضور ثمنوا جهود مصر بقيادة الرئيس السيسي ومواقفها المشرفة والمشهود لها في الدفاع عن الأمن القومي العربي معربين عن تقدير الشعوب العربية للمسار السياسي والتنموي البناء الذي سارت فيه مصر على مدار السنوات الماضية والذي مكنها من الصمود أمام التحديات الهائلة التي طالت المنطقة.