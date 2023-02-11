المخابرات الألمانية: الصين توسّع أنشطة التجسس ضد برلين

• أكدت أن بكين تركز بشكل متزايد على التجسس السياسي

أعرب رئيس جهاز المخابرات الداخلية الألمانية عن خشيته من توسيع الصين أنشطة التجسس ضد برلين، مشيراً إلى أن بكين تركز بشكل متزايد على التجسس السياسي.

وقال توماس هالدنفانغ، رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور «المخابرات الداخلية»، لصحيفة «فيلت ام زونتاج» في تصريح نُشر اليوم السبت: «الصين تطور أنشطة تجسس ونفوذ واسعة النطاق. يجب أن نكون مستعدين لزيادة هذه الأنشطة في السنوات القادمة».

وحذّر من أن الاعتماد الاقتصادي على الصين يمكن استغلاله في النفوذ السياسي.

ولفت هالدنفانغ إلى أن الصين «تنتهج استراتيجية طويلة الأمد لتحقيق أهدافها»، موضحاً أن «القيادة السياسية تستغل بالفعل قوتها الاقتصادية، الناتجة أيضاً عن العلاقات المكثفة مع الاقتصادات الألمانية والأوروبية، لتحقيق أهداف سياسية».

وتعيد الحكومة الألمانية تقييم علاقاتها الاقتصادية مع الدول الخاضعة لحكم أنظمة استبدادية بعد أن كشفت الحرب الأوكرانية عن المخاطر التي تترتب على اعتماد برلين المستمر منذ سنوات على روسيا في مجال الطاقة.

وفي تقرير استراتيجي أوصت وزارة الاقتصاد بإملاء متطلبات أكثر صرامة على الشركات التي تتعامل مع الصين.