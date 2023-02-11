باكستان ترسل طائرة مساعدات إضافية إلى تركيا لإغاثة متضرري الزلزال

(كونا) – أعلنت السلطات الباكستانية وصول طائرة مساعدات أخرى إلى مطار أضنة التركي اليوم السبت في إطار جسر جوي لإغاثة متضرري الزلزال الذي وقع الاثنين الماضي وأسفر عن مصرع وإصابة الآلاف.

وذكر سلاح الجو الباكستاني في بيان أن الطائرة من طراز إليوشن 78 وتحمل على متنها مواد إغاثية وأغذية وأدوية وخياما من شعب باكستان إلى أشقائه في تركيا الذين تأثروا من تبعات الزلزال المدمر الذي ضرب بلدهم.

وأكد البيان بذل القوات الجوية الباكستانية قصارى جهدها لإعادة الرعايا الباكستانيين الذين تقطعت بهم السبل في تركيا بعد الزلزال وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة الباكستانية في أنقرة.

وكان رئيس وزراء باكستان شهباز شريف قد أكد في وقت سابق دعم بلاده لتركيا في أعقاب الزلزال.

ووجه شريف بإنشاء جسري مساعدات جوي وبري وإرسال أكثر من 100 طن من المواد الإغاثية إلى تركيا كما حث الشعب الباكستاني على التبرع عبر صندوق إغاثة أنشأته الحكومة الفيدرالية لمساعدة منكوبي الزلزال.