بها 4 ملايين دولار.. متطوع تركي يسلم الشرطة حقيبة وجدها تحت أنقاض الزلزال

سلم متطوعٌ الشرطة التركية حقيبة مليئة بـ4 ملايين دولار، وذلك بعد أن وجدها خلال مشاركته في عمليات الإنقاذ بالمناطق المنكوبة بسبب الزلزال المدمر، بحسب ما قالته صحيفة SABAH التركية الجمعة 10 فبراير 2023.

وقالت الصحيفة إن محمد أوزبر أوسلو، وهو موظف بلدية في مدينة قونيا، قدم إلى هاتاي التي تعاني من دمار كبير، للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.

وتتواصل فرق الإغاثة والإنقاذ انتشال عالقين أحياء من تحت الأنقاض جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا الإثنين، وقد تطوع الآلاف للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإغاثة.

وفي ولاية كهرمان مرعش، نجحت الفرق الجمعة في انتشال فتاة سورية (14 عاماً)، من تحت أنقاض منزلها بقضاء إلبيستان بعد مرور 104 ساعات على الزلزال.

وبالولاية نفسها، نجحت الفرق في إنقاذ حسين البالغ 38 عاماً، من تحت أنقاض منزله في قضاء “أونإيكي شباط” بعد مرور 105 ساعات على الزلزال.

وفي قضاء نزيب بولاية غازي عنتاب، تكللت جهود فرق الإنقاذ بانتشال امرأة من بين أنقاض بناء مؤلف من 6 طوابق بعد مرور 107 ساعات على الزلزال.

وقبل إخراج المرأة كانت الفرق قد تمكنت من إنقاذ شخصين، بينهم طفل، من أنقاض البناء ذاته.

وفجر الإثنين 6 فبراير، ضرب زلزالٌ جنوبي تركيا وشمالي سوريا، بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة، ومئات الهزات الارتدادية، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين، ليحصد أرواح نحو 20 ألف شخص في تركيا وسوريا.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا ارتفع إلى 18 ألفاً و991، كما وصل عدد المصابين إلى 75 ألفاً و570، مؤكداً أن بلاده تهدف إلى إنشاء مساكن جديدة مكان الأبنية المنهارة في غضون عام واحد.

فيما ارتفعت حصيلة الضحايا في عموم سوريا (مناطق سيطرة النظام والمعارضة) إلى 3317 قتيلاً و5245 إصابة، جراء الزلزال.