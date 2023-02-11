تركيا: 99 دولة عرضت المساعدة عقب الزلزال بينها طواقم 68 دولة تعمل حاليا بالمناطق المنكوبة

• 10 مستشفيات ميدانية تم إنشاؤها بالمنطقة بينها أربعة أنشأتها قطر والإمارات

(كونا)– قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم السبت إن 99 دولة عرضت على تركيا تقديم المساعدة عقب كارثة الزلزال بينها طواقم 68 دولة تعمل حاليا في المناطق المنكوبة.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به أوغلو خلال زيارته لولاية (قهرمان مرعش) برفقة نظيره الأذربيجاني جيهون بايراموف.

ونقلت وكالة (أناضول) التركية للأنباء عن أوغلو قوله إن أكثر من 20 دولة عرضت إنشاء مستشفيات ميدانية في المناطق المنكوبة.

وأوضح أوغلو أن 10 مستشفيات ميدانية تم إنشاؤها بالمنطقة بينها أربعة أنشأتها قطر والإمارات.

وأشار إلى أن تصنيع وإنشاء الكرفانات (منازل مسبقة الصنع) أو استيرادها سيستغرق وقتا لذا تولي الحكومة أهمية لإنشاء مخيمات في الوقت الحالي.

وضرب زلزال فجر الاثنين الماضي جنوب تركيا وشمال سوريا بقوة بلغت 7ر7 درجات على مقياس ريختر أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 6ر7 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق من اليوم ارتفاع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الزلزال إلى 21 ألفا و43 حالة في حين وصل إجمالي المصابين الذين جرى إنقاذهم إلى 80 ألفا و97 مصابا.