83 فلسطينياً بين ضحايا زلزال تركيا وسوريا

قالت السفارة الفلسطينية في تركيا، إن حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وصلت إلى 83 شخصاً، مرجحة ارتفاع الأعداد في ظل وجود مفقودين.

وقال السفير الفلسطيني لدى تركيا فائد مصطفى، «بعد العثور على سيدة وابنتها في مدينة انطاكية التركية، وصل عدد الضحايا من الفلسطينيين 83 شخصاً».

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، «وصل عدد الضحايا من الفلسطينيين في تركيا إلى 32، إضافة إلى 51 من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا».

ورجحت وزارة الخارجية الفلسطينية، ارتفاع عدد الضحايا بسبب عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشأن سلامة جميع الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق المنكوبة في كل من تركيا وسوريا، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.