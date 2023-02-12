إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين 

(كونا) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد إن ثلاثة شبان فلسطينيين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوان شنته على مدينة جنين ومخيمها.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي ان إصابتين في حالة خطرة وصلتا الى مستشفى جنين الحكومي وتم إدخالهما الى غرف العمليات موضحة ان إصابة أخرى خطيرة بالرصاص في البطن نقلت الى مستشفى ابن سينا التخصصي.

وقالت مصادر محلية إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة واعتقلت الأسير المحرر جبريل الزبيدي الذي كان أمضى 11 عاما في سجون الاحتلال وذلك بعد محاصرة منزل شقيقه الأسير زكريا.

وخلال عملية الاعتقال دارت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال وعشرات الشبان ما أسفر عن إصابة ثلاثة منهم بجروح خطرة.

يذكر ان الأسير الزبيدي هو شقيق الشهيد داوود الذي استشهد في شهر مايو الماضي وشقيقه الأسير زكريا عضو في المجلس الثوري لحركة فتح وهو أحد الاسرى الستة الذين حرروا أنفسهم من سجون الاحتلال بعد ان حفروا نفقا أسفل زنزانتهم عام 2021 وأعاد الاحتلال اعتقالهم لاحقا.