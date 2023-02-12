إيران تحتل المركز الـ11 في إنتاج سيارات الركاب بالعالم في 2022

أعلنت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية أن إيران احتلت المرتبة الحادية عشر في إنتاج سيارات الركاب في أنحاء العالم خلال العام الماضي.

ونقلت وكالة «إرنا» عن تقرير للرابطة أن إنتاج سيارات الركاب في العالم خلال عام 2022 شهد زيادة بمعدل 7.9%.

وقالت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية إن إجمالي عدد سيارات الركاب التي تم إنتاجها في العالم طوال عام 2022 بلغ 68 مليون و161 ألف سيارة.

وأوضحت أن عملية إنتاج سيارات الركاب في إيران شهدت نموا خلال عام 2022 بنسبة 10.8% مقارنة بالعام السابق.

وذكر التقرير أن إيران عادت إلى نادي مليون مصنع للسيارات على الرغم من أنها ما زالت تخضع للحظر الأميركي.

وأشار التقرير إلى أن حصة إيران من إجمالي إنتاج سيارات الركاب في العالم بلغت 1.6% خلال 12 شهراً من عام 2022.