اقتصاد

الدولار الأميركي يستقر أمام الدينار.. واليورو ينخفض

منذ ساعتين
0 1 أقل من دقيقة

(كونا) – استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 0.305 فيما انخفض سعر صرف اليورو بنسبو 0.43 في المئة إلى مستوى 0.326 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 0.13 في المئة إلى مستوى 0.368 دينار والفرنك السويسري بنسبة 0.34 في المئة إلى مستوى 0.331 دينار فيما استقر الين الياباني عند 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.

منذ ساعتين
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

مخزونات النفط الأميركية تتراجع 7.8 مليون برميل

نوفمبر 30, 2022

«كيبك»: بدء التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من مشروع مصفاة الزور

نوفمبر 6, 2022

«المركزي» يخصص إصدار سندات وتورق بقيمة 290 مليون دينار

سبتمبر 13, 2022

سعر سلة خامات «أوبك» يتراجع إلى 93.22 دولاراً للبرميل

نوفمبر 10, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى