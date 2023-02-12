دوليات

«الصحة العالمية» تدعو لجمع 43 مليون دولار لمواجهة تداعيات الزلزال

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أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن المنظمة أطلقت نداء اليوم الأحد لجمع 43 مليون دولار لمواجهة تداعيات الزلزال في تركيا وسوريا.
ونقل حساب المنظمة على تويتر عن غيبريسوس قوله إن منظمة الصحة وزعت 110 أطنان من الإمدادات الطبية على المناطق المتضررة من الزلزال في جميع أنحاء سوريا.
وأكد خلال مؤتمر صحافي من سوريا أن المنظمة تعمل مع الشركاء لتوفير الرعاية الطبية المتخصصة للمتضررين من الزلزال، مشيرا إلى أنها تعمل أيضا في جميع المناطق المنكوبة بما في ذلك شمال غرب البلاد.
ورحب بتخفيف الولايات المتحدة للعقوبات على سوريا، كما عبر عن تقديره لحكومة دمشق للسماح بعبور قوافل الإغاثة الأممية، وكذلك الإجراءات الرامية لزيادة وصول تلك القوافل للمتضررين.
وقال المدير العام للمنظمة إنه التقى رئيس النظام السوري بشار الأسد، مشيرا إلى أن الأخير عبر عن انفتاحه للنظر في معابر حدودية إضافية لنقل المساعدات في ظل هذه الحالة الطارئة.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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