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الصين تعلن عن زيارة للرئيس الإيراني إلى بكين في 14 الجاري

منذ 3 ساعات
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أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد، أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، سيزور بكين خلال ‏الأسبوع الحالي، لمدة 3 أيام.‏

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، هوا تشون ينغ، إنه «بدعوة من الرئيس الصيني، شي جين بينغ، يقوم الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بزيارة دولة للصين في الفترة من 14 إلى 16 فبراير الجاري»، وفقاً لبيان رسمي.

وفي يوم الاثنين الماضي، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن هناك إجراءات جارية من أجل إجراء الرئيس الإيراني زيارة إلى الصين.

وقال كنعاني، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي: «يجري التخطيط لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الصين»، مضيفًا أن «هذه الزيارة يتم تنظيمها وفقاً لاتفاق البلدين وستتم في الوقت المناسب».

وشهدت العلاقات الصينية الإيرانية مؤخراً توتراً إثر ما وصفته إيران بالمواقف التي أثيرت خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى السعودية ولقائه بعدد من قادة الدول العربية، وتسببت في استياء طهران.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في ديسمبر الماضي، إن: «بعض المواقف التي أثيرت خلال زيارة الرئيس الصيني الأخيرة للمنطقة تسببت في استياء وتذمر الشعب والحكومة في إيران».

واستدعت إيران السفير الصيني لدى طهران، إلى مقر وزارة الخارجية، للتعبير عن الاستياء الشديد من بيان القمة الخليجية الصينية، الذي تضمن وضع جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، ومفاوضات الاتفاق النووي.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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