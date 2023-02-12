بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 18.18 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 18ر18 نقطة ليبلغ مستوى 7358.09 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.25 في المئة.

وتم تداول 215.3 مليون سهم عبر 9599 صفقة نقدية بقيمة 47.14 مليون دينار «نحو 142.8 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 9.4 نقطة ليبلغ مستوى 5552.51 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.17 في المئة من خلال تداول 75.2 مليون سهم عبر 3605 صفقات نقدية بقيمة 9.8 مليون دينار «نحو 29.6 مليون دولار».

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 21.7 نقطة ليبلغ مستوى 8223.17 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.26 في المئة من خلال تداول 140.11 مليون سهم عبر 5994 صفقة بقيمة 37.3 مليون دينار «نحو 113 مليون دولار».

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 13.9 نقطة ليبلغ مستوى 5709.023 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.24 في المئة من خلال تداول 71.5 مليون سهم عبر 3334 صفقة نقدية بقيمة 9.6 مليون دينار «نحو 29 مليون دولار».

وكانت شركات «المساكن» و«ع عقارية» و«تنظيف» و«صلبوخ» الأكثر ارتفاعاً أما شركات «بيتك» و«إس تي سي» و«جي إف إتش» و«أجيليتي» فكانت الأكثر تداولاً لناحية القيمة في حين كانت شركات «الديرة» و«الأنظمة» و«المصالح ع» و«مدار» الأكثر انخفاضاً.