دوليات

تركيا: 8 آلاف مبنى في مناطق الزلزال بحاجة لإزالة عاجلة

منذ 4 ساعات
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أعلنت وزارة البيئة والتحضر والتغير المناخي التركية أن نحو 8 آلاف مبنى في 10 ولايات تضررت بالزلزال، بحاجة للإزالة العاجلة.

وبحسب بيان للوزارة فإن، نحو 6 آلاف من موظفيها يقيّمون حاليا أحوال المباني في الولايات التي ضربها الزلزال المدمر الأسبوع الماضي.

وقال البيان: «حتى الآن فحصنا 132898 مبنى في 10 ولايات… من بينهم 7584 منهارا أو بحاجة للإزالة على وجه السرعة و12617 مبنى غير صالح للسكن بسبب الأضرار».

وأضافت الوزارة أن أكثر من 31 ألف مبنى أصيب بأضرار محدودة نتيجة للزلازل بينما لم يتضرر أكثر من 60 ألف على الإطلاق.

ووفقا لتقديرات الوزارة فإن عمليات فحص جميع المباني في 10 ولايات سوف تكتمل خلال 3 أو 4 أيام.

وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، يوم الاثنين الماضي، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.

وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.

منذ 4 ساعات
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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