روسيا تطالب «الناتو» بعقد قمة طارئة بشأن تفجيرات «نورد ستريم»

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في ساعة متأخرة من اللية الماضية، إن على حلف شمال الأطلسي عقد اجتماع طارئ لبحث ما نشر مؤخراً بشأن التفجيرات التي وقعت بخطوط أنابيب «نورد ستريم» لنقل الغاز، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وكتب الصحافي الاستقصائي الأميركي سيمور هيرش، في تدوينة الأربعاء، نقلاً عن مصدر مجهول، أن غواصين من البحرية الأميركية دمروا خطوط الأنابيب بالمتفجرات بأوامر من الرئيس جو بايدن.

ونفى البيت الأبيض الادعاء بوقوف الولايات المتحدة وراء تفجيرات الخطوط التي تنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، ووصفها بأنها «كاذبة تماماً ومحض خيال».

وخلصت السويد والدنمارك اللتان وقعت التفجيرات بمنطقتيهما الاقتصاديتين الخالصتين إلى أنه تم تفجير خطوط الأنابيب عمداً، لكنهما لم تحددا المسؤول.

ووصفت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الحادث بأنه «عمل تخريبي».

واتهمت موسكو الغرب بالمسؤولية عن التفجيرات التي لم تكشف تفاصيلها وأسفرت عن حدوث تصدعات بالأنابيب. ولم يقدم أي من الجانبين دليلاً على ما يقوله.

وكتبت زاخاروفا على «تلغرام»: «هناك حقائق وافرة هنا: انفجار خط الأنابيب ووجود دوافع وأدلة حصل عليها صحافيون يمكن استخلاص نتائج منها».

وتساءلت: «إذن متى ستُعقد قمة طارئة لحلف شمال الأطلسي لبحث الوضع؟».