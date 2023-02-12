اقتصاد

صندوق النقد: الزلزال خلف تأثيراً سلبياً كبيراً على الاقتصاد التركي

منذ ساعتين
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قالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الأحد، إن الزلزال خلف تأثيرا كبيرا على الاقتصاد التركي.

يأتي ذلك فيما ذكرت وسائل إعلام تركية، أن 24921 مبنى سكنيا في 10 مدن انهار أو تضرر بشدة جراء الزلزال.

وتأكد مقتل ما يزيد على 30 ألف شخص في شمال سوريا وجنوب تركيا بسبب زلازل قوية وقعت يوم الاثنين الماضي خلفت وراءها دمارا واسعا في أنحاء المنطقة.

وتعرضت آلاف البنايات بما في ذلك منازل ومستشفيات، فضلا عن طرق وخطوط أنابيب وبنية تحتية أخرى لأضرار جسيمة.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قد توقعت أن تتجاوز الخسائر الاقتصادية جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا “ملياري دولار” و”قد تبلغ 4 مليارات دولار أو أكثر”.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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