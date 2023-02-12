اقتصاد

«صندوق النقد»: دول الخليج دعمت بلدان المنطقة بـ 54 مليار دولار.. في 5 سنوات

منذ 3 ساعات
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ذكر صندوق النقد الدولي أن دول الخليج العربية قدمت 54 مليار دولار، لدعم بلدان المنطقة خلال السنوات الـ 5 الماضية.
وقالت المديرة العامة للصندوق، كريستالينا غورغييفا، خلال كلمتها بالمنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية في دبي: «هناك عدة مخاطر تستدعي القلق في المنطقة، فالحرب الروسية في أوكرانيا والكوارث المناخية قد تؤدي إلى تفاقم عجز الغذاء في البلدان الأكثر عرضة للمخاطر».
وحذرت من أن «الارتفاع المزمن في معدلات البطالة، لاسيما بين الشباب، يضع المنطقة أمام خطر هائل يهدد الاستقرار الاجتماعي».
وأوضحت أن دول الخليج قدمت 54 مليار دولار لتمويل احتياجات الميزانية وميزان المدفوعات لبلدان المنطقة، خاصة البلدان منخفضة الدخل، والمتأثرة بالصراعات في المنطقة، من خلال تخفيض الديون ودعم أمن الغذاء، وتوقعت أن يتجاوز التضخم في المنطقة 10% للعام الرابع على التوالي، لكن دول الخليج ستواصل العمل على احتوائه.
وبدوره، قدم الصندوق ما يقرب من 20 مليار دولار في صورة دعم مالي لبلدانه الأعضاء في المنطقة منذ بداية الجائحة، وتلقى العالم العربي أكثر من 37 مليار دولار كجزء من عملية تخصيص حقوق السحب الخاصة الأكبر في تاريخ الصندوق عام 2021، والتي بلغت قيمتها 650 مليار دولار.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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