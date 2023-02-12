قوات الاحتلال تعتقل 600 فلسطيني خلال شهر

(د ب أ) – أفادت مصادر فلسطينية، اليوم الأحد، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 598 فلسطينياً في الضفة الغربية وشرق القدس الشهر الماضي.

وقالت المؤسسات الفلسطينية المختصة بملف الأسرى لدى إسرائيل ، في بيان مشترك، إن من بين المعتقلين الشهر الماضي 99 طفلاً، وثمانية من النساء.

وصدر البيان عن كل من هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة- القدس.

وحسب البيان ، سُجلت أعلى نسبة اعتقالات الشهر الماضي في القدس بواقع 255 حالة، تليها الخليل بـ81 حالة، وجنين بـ62 حالة، فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة خلال الشهر 260 أمراً، منها 103 أوامر جديدة، و157 أمر تجديد.

وأوضح البيان أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو 4780 أسيراً، حتّى نهاية الشهر الماضي، من بينهم 29 أسيرة، ونحو 160 قاصرًا بينهم ثلاث أسيرات قاصرات، و915 معتقلًا إدارياً، من بينهم أسيرة وخمسة أطفال.