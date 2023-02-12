محمد هايف يطالب باستمرار بدل الإيجار وتأجيل أقساط بنك الائتمان

طالب النائب محمد هايف وزارتي المالية وشؤون الإسكان باستمرار بدل الإيجار وتأجيل أقساط بنك الائتمان للمواطنين الذين لم تصل إلى بيوتهم كامل الخدمات والتيار الكهربائي، في منطقة جنوب غرب عبد الله المبارك.

وقال هايف في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن أهالي المنطقة يعانون عدم وصول الخدمات إلى بيوتهم، مشيراً إلى أنه تم الالتقاء بوزير المالية في وقت سابق من أجل تأخير أقساط بنك الائتمان.

وأضاف هايف إن التيار الكهربائي لم يصل إلى البيوت وهي لم تنته من البنيان، ومن غير المعقول أن تتراكم عليهم الأقساط، مبيناً أن بعضهم لا يزال يسكن بالإيجار.

وطالب هايف وزارتي الإسكان والمالية بعدم استقطاع أقساط بنك التسليف إلا بعدما يسكن المواطن في بيته، مشدداً على أنه من غير المقبول أن يستقطع منه بدل الإيجار وتحل عليه الأقساط وهو لايزال في وضعه القديم ولم يتغير.

وأوضح أنه تم اجتماع بعض المواطنين في المنطقة سابقا مع وزير المالية الذي وعد خيراً، مطالباً بسرعة وقف الاستقطاعات غير المستحقة وعدم وقف بدل الإيجار لمن لم يتسلم بيته.

وكشف هايف عن الانتهاء من قانون يقضي بعدم وقف بدل الإيجار عمن تسلم قسيمته أو منزله، وكذلك يقضي بمنع استقطاع أقساط بنك التسليف.

وأوضح أن القانون به من أمضى خمس سنوات من تسلمه بدل الإيجار يزاد بعد السنوات الخمس من 150 ديناراً إلى 250 ديناراً وذلك مراعاة للمواطنين كما نص الدستور.

وذكر إن رعاية المواطنين سكنياً لا تنتهي بمجرد إعطائهم بيتاً على المخطط أو سلمتهم في قرعة ثم تنتهي مسؤولية الدولة، مشيراً إلى أن بعضهم من المتقاعدين ولديهم عوائل كبيرة ويسكنون في بيوت بإيجارات باهظة.

وتساءل هايف «كيف يمنع عنهم بدل الإيجار ويحل عليهم القسط ولم يسكن في بيته ولم تصل إليه جميع الخدمات، والتيار الكهربائي حتى تبدأ استقطاعات بنك التسليف».

وطالب هايف وزير المالية بأن ينظر في تعهده السابق بوقف استقطاعات بنك التسليف لأشهر عدة حتى يسكن المواطنون في بيوتهم وتصل إليهم جميع الخدمات، ويخرجون من الإيجار الذي منع عنهم البدل.