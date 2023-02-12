دوليات

مناورات كورية – أميركية تستهدف الطائرات المسيّرة

منذ 3 ساعات
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(د ب أ) – أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات مشتركة في قاعدة جوية أميركية جنوب العاصمة سول الأسبوع الماضي للتصدي للطائرات المسيرة، وفقاً لما أظهرته صور عسكرية أميركية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، الأحد، أن ذلك يأتي في الوقت الذي تسعى فيه سول لتعزيز جاهزيتها في أعقاب توغل مسيرات كورية شمالية للبلاد أواخر العام الماضي.

وأظهرت الصور التي نشرتها خدمة توزيع المعلومات المرئية الدفاعية التابعة للبنتاغون التدريبات التي كانت تجري في قاعدة كونسان الجوية في جونسان، على بعد 275 كيلومتراً جنوب العاصمة سول، يوم الثلاثاء الماضي.

وكانت عمليات التسلل التي نفذتها المسيرات الكورية الشمالية في ديسمبر الماضي قد كشفت عن افتقار الجيش الكوري الجنوبي للجاهزية ضد مثل هذه المسيرات الصغيرة التي يمكن أن تحمل أسلحة فتاكة.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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