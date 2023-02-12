دوليات

هزة أرضية بقوة 3.5 درجات تضرب سوريا 

منذ 4 ساعات
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(كونا) – سجل المركز الوطني السوري للزلازل اليوم الاحد هزة ارضية بقوة 5ر3 درجات على مقياس ريختر ضربت شمال شرقي مدينة اللاذقية السورية.

ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) عن المركز قوله إن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت الهزة الأرضية في الساعة 12ر10 صباحا بالتوقيت المحلي وعلى عمق 12 كيلومترا.

وضرب زلزال فجر الاثنين الماضي جنوب تركيا وشمال سوريا بقوة بلغت 7ر7 درجات على مقياس ريختر أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 6ر7 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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