اقتصاد

استقرار أسعار الذهب مع توجه الأنظار نحو بيانات التضخم الأميركية

منذ ساعتين
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استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات الإثنين وسط ترقب للمستثمرين لصدور مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بحثًا عن دلائل حول مسار الفائدة.  

ومن المقرر أن يصدر مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة غدًا الثلاثاء، مع توقعات بارتفاعه 0.5% في يناير على أساس شهري، وبنسبة 6.2% على أساس سنوي. 

وتتزايد أهمية تلك البيانات خاصة بعد تصريحات عدد من مسؤولي الفيدرالي الأمريكي التي أشارت إلى استمرار البنك في سياسته النقدية التشددية برفع الفائدة لمواجهة التضخم. 

واستقرت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أبريل عند 1875.40 دولار للأوقية، في تمام الساعة  09:40 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وكذلك سعر التسليم الفوري عند 1864.36 دولار للأوقية.    

وارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس بنسبة 0.50% إلى 21.97 دولار للأوقية، وانخفض السعر الفوري للبلاتين 0.21% عند 947.58 دولار. 

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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