البرلمان العربي يدين قرارات شرعنة بؤر استيطانية جديدة في الضفة

(كونا) – دان البرلمان العربي اليوم الاثنين قرارات الحكومة الاسرائيلية بشأن شرعنة بؤر استيطانية جديدة بالضفة الغربية في خطوة استفزازية جديدة للشعب الفلسطيني.

وأكد البرلمان العربي في بيان ان هذه القرارات مدانة ومرفوضة وغير قانونية وهي تحد سافر وصارخ لقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن والأمم المتحدة والقوانين الدولية ذات الصلة.

واشار الى ان تلك القرارات الدولية تؤكد عدم قانونية أو شرعية الاستيطان بأشكاله وصوره كافة معتبرا هذا القرار عملا استفزازيا غير مقبول وتهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل الفوري لمنع هذه الممارسات أحادية الجانب غير المسؤولة والمخالفة للقوانين الدولية التي تقوم بها سلطة الاحتلال والتي تدفع المنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار وتعصف بمبدأ حل الدولتين.

كما شدد على ضرورة إيجاد حل سريع وعاجل للوقف الفوري لأشكال الاستيطان كافة التي تقوض عملية السلام.