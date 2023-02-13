دوليات

البيت الأبيض: مستعدون لتقديم كل اللازم لضحايا الزلزال

منذ 24 دقيقة
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بينما كشفت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا أن الاستجابة لطلب إرسال المساعدات إلى شمال غربي البلاد بطيئة بشكل مميت حتى الآن، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا قبل أسبوع وأودى بحياة نحو 37 ألفاً، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي وكل مساعدة لضحايا الكارثة.
وقالت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارين جان بيير الاثنين، إن قافلة مؤلفة من 10 شاحنات عبرت الحدود إلى سوريا الأحد.
وأضافت أنه من الضروري أن يوافق مجلس الأمن الدولي على عمليتي عبور إضافيتين.
كما شددت على أهمية أن يأذن مجلس الأمن بعبورين إضافيين لتقديم مساعدات منقذة للأرواح.

منذ 24 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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