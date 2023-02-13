الرئيس الإيراني: سنوقع 20 مذكرة تعاون مع الصين في مختلف المجالات

(كونا) – أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الإثنين أنه سيتم خلال زيارته إلى الصين التوقيع على 20 مذكرة تعاون في مختلف المجالات بين البلدين.

وقال رئيسي في تصريح للصحفيين قبيل مغادرته طهران متوجهاً إلى بكين إنه سيتم خلال هذه الزيارة التوقيع على 20 مذكرة تعاون في مختلف المجالات وسيتم متابعة تنفيذ إتفاقية التعاون الشامل بين البلدين.

وأضاف انه سيتم خلال هذه الزيارة متابعة العلاقات الإستراتيجية على المستوى الثائية والإقليمي والتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والطاقة.

وذكر رئيسي بأنه لم يتم استغلال الطاقات المتوفرة لدى كلا البلدين لتنمية مستوى العلاقات خاصة في المجال التجاري والاقتصادي داعيا الى التعويض عن التأخر الحاصل على مستوى العلاقات الثنائية.

وأشار إلى أن أعضاء الوفد الإيراني المرافق سيعقدون لقاءات مع نظرائهم في الصين معربا عن أمله في أن تسفر هذه الزيارة عن تنمية العلاقات الشاملة مع الصين وتعزز العلاقات بين البلدين. ووقعت إيران والصين اتفاقية برنامج التعاون الشامل الصيني – الإيراني في نهاية مارس 2021 عند زيارة وزير خارجية الصين الى إيران.

وتتضمن الإتفاقية محاور سياسية واستراتيجية واقتصادية وثقافية تهدف في تفاصيلها الى الرقي بالتعاون في المجالات ذات الإهتمام المشترك وتركز بشكل خاص على الاستثمار المشترك في مجالي البنى التحتية للمواصلات وقطاع الطاقة الإيراني.