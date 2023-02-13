السيسي: مصر تجاوزت مرحلة صعبة بفضل دعم الكويت والسعودية والإمارات

• حالة الفوضى التي شهدتها البلاد في 2011 كلفت 450 مليار دولار

• الشعب المصري على قدر المسؤولية وتحمل الظروف الصعبة التي تمر بالعالم

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن حالة الفوضى التي شهدتها مصر عام 2011، كلفت البلاد 450 مليار دولار.

وأضاف السيسي خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي: “مصر تجاوزت فترة صعبة من 2011 إلى 2013، حيث تراجع الاحتياطي الأجنبي، ولولا جهود الأشقاء في الكويت والسعودية والإمارات، لما تجاوزت مصر تحديات تلك المرحلة، والشعب المصري على قدر المسؤولية وتحمل الظروف الصعبة التي مرت وتمر بالعالم”.

وزاد: “كل دولة مطالبة بوضع الحلول التي تتناسب مع الشعب وطبيعة الظروف التي تمر بها”.

وعن المشروعات التي تشهدها مصر، قال السيسي، إنه تم إنفاق 1.8 تريليون جنيه فى قطاع الكهرباء في مصر خلال السنوات الماضية، وهو ما كان أولوية لحل تحدي الطاقة.

وتابع: “ننفذ 24 مدينة جديدة ذكية والعاصمة الإدارية تشمل ميكنة الخدمات، وهناك 800 ألف شاب يتزوج سنويا بما يتطلب أكثر من 600 ألف وحدة سكنية سنويا”.

إلى ذلك، التقى السيسي كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، اليوم في دبي.

المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، قال إن اللقاء تناول أوجه العلاقات بين مصر وصندوق النقد، لا سيما في ضوء برنامج التعاون بين الجانبين لاستكمال تنفيذ مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر.

وأكد السيسي خلال اللقاء، حرص بلاده على الاستمرار في تعزيز الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية وتعظيم دور القطاع الخاص، بما يساعد على توفير مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية حول الاقتصاد المصري، ويعزز من فرص الاستثمار والآفاق الواسعة التي تتيحها.

وبحسب بيان الرئاسة المصرية، أشادت جورجييفا بأداء الاقتصاد المصري، وما أظهره من قدرة على الصمود واستيعاب التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.