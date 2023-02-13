دوليات

الناتو: كييف تستخدم ذخائر أكثر مما ننتج

منذ ساعة واحدة
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حذّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ من أن القوات الأوكرانية تستهلك كمية ذخائر أكبر بكثير من تلك التي تنتجها الدول الأعضاء في الحلف.
وقال خلال مؤتمر صحافي عشية اجتماع لوزراء الدفاع في دول الناتو، اليوم الاثنين، إن الوتيرة الحالية لاستخدام الذخائر في أوكرانيا أكبر بكثير من وتيرة إنتاجنا الحالية.
وأضاف أن هذا الأمر يضع صناعاتنا الدفاعية تحت الضغط.
وأشار إلى أنه يتوقع مناقشة مسألة إمداد القوات الأوكرانية بالطائرات في الاجتماع المقبل لوزراء دفاع دول الحلف الذي سينطلق غدا الثلاثاء ويستمر يومين. وأوضح أن هذه المسألة تحتاج إلى دعم عملي عاجل.
وأكد أن تزويد دول الحلف لكييف بالمقاتلات لن يجعل الحلف طرفا في الصراع.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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