دوليات

الولايات المتحدة تنصح مواطنيها بمغادرة روسيا على الفور

منذ 3 ساعات
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(رويترز) – نصحت الولايات المتحدة مواطنيها بمغادرة روسيا على الفور بسبب الحرب في أوكرانيا واحتمال تعرضهم للاعتقال التعسفي أو مضايقات من جانب وكالات إنفاذ القانون الروسية.

وقالت السفارة الأمريكية في موسكو “ينبغي على المواطنين الأمريكيين المقيمين في روسيا أو المسافرين إليها مغادرتها على الفور… عليكم توخي المزيد من الحذر بسبب احتمال وقوع عمليات اعتقال بدون سند قانوني”.

وأضافت السفارة “لا تسافروا إلى روسيا”.

وتنصح الولايات المتحدة مواطنيها بشكل متكرر بمغادرة روسيا. وكان آخر تحذير علني في سبتمبر أيلول بعدما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعبئة جزئية.

وقالت السفارة “اعتقلت أجهزة الأمن الروسية مواطنين أمريكيين بسبب اتهامات زائفة واستهدفت المواطنين الأمريكيين في روسيا بالاعتقال والمضايقات مع حرمانهم من المعاملة المنصفة والشفافة، كما أصدرت إدانات بحقهم في محاكمات سرية أو بدون تقديم أدلة ذات مصداقية”.

وقال جهاز الأمن الاتحادي في يناير إن روسيا فتحت قضية جنائية ضد مواطن أمريكي للاشتباه في قيامه بالتجسس.

منذ 3 ساعات
0 5 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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