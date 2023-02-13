دوليات

انتشال رجل على قيد الحياة بعد 160 ساعة من الزلزال في تركيا

منذ 23 دقيقة
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قالت وزارة الطوارئ الروسية إن فرق إنقاذ من روسيا وقرغيزستان وروسيا البيضاء انتشلت أمس الأحد رجلاً على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى منهار بعد 160 ساعة من الزلزال الذي ضرب تركيا.

وأضافت الوزارة على تطبيق تيليغرام للتراسل اليوم الإثنين أن «أعمال الإنقاذ لإخراج الرجل من تحت الأنقاض استغرقت أكثر من أربع ساعات». ونشرت مقطعاً مصوراً لرجال الإنقاذ وهم يسحبون رجلا من تحت الأنقاض ويحملونه بعيداً.

ارتفع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في الخامس من فبراير إلى أكثر من 33 ألفاً ويبدو أنه قابل للزيادة مع تضاؤل فرص العثور على ناجين.

وأرسلت روسيا فريق إنقاذ الأسبوع الماضي إلى تركيا وسوريا بعد أن تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع زعيمي البلدين.

منذ 23 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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