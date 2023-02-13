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براءة الأطفال.. طفلة تركية لحظة إخراجها من تحت الأنقاض: «أريد كولا صفراء»

منذ 9 دقائق
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عبرت طفلة تركية عن رغبتها في تناول المياه الغازية المفضلة لديها لحظة إنقاذها من تحت الركام إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي.
وفي فيديو نشرته قناة «TRT» خرجت الطفلة شينغول ذات الخمسة أعوام بملامحها البريئة والجميلة بعد 132 ساعة قضتها تحت الأنقاض في مدينة غازي عنتاب التركية، لتطلب: «أريد كولا صفراء.. وبكميات كبيرة». 
فقد كان أول طلب للصغيرة المستلقية على سرير الإنقاذ هو الكثير من زجاجات المشروب الغازي «الأصفر»، لتسألها سيدة في سيارة الإسعاف: «تريدين الكثير من الكولا الصفراء؟، فأجابت شينغول: نعم سأشربها كاملة» لتبادرها المسعفة بالسؤال «هل ستشربينها في الطائرة أم عند النزل؟ لتجيب الطفلة بكل براءة في الطائرة».

منذ 9 دقائق
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صورة studiopress

studiopress

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