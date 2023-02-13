بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 21.5 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشرها العام 21.5 نقطة ليبلغ مستوى 7336.53 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.29 في المئة.

وتم تداول 125.6 مليون سهم عبر 8502 صفقة نقدية بقيمة 37.7 مليون دينار «نحو 114.2 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 19.8 نقطة ليبلغ مستوى 5532.7 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.36 في المئة من خلال تداول 35.3 مليون سهم عبر 2528 صفقات نقدية بقيمة 4.5 مليون دينار «نحو 13.6 مليون دولار».

كما انخفض مؤشر السوق الأول 22.9 نقطة ليبلغ مستوى 8200.21 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.28 في المئة من خلال تداول 90.3 مليون سهم عبر 5974 صفقة بقيمة 33.2 مليون دينار «نحو 100.5 مليون دولار».

في موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 22.9 نقطة ليبلغ مستوى 5686.28 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.40 في المئة من خلال تداول 32.9 مليون سهم عبر 2285 صفقة نقدية بقيمة 4.3 مليون دينار «نحو 13 مليون دولار».

وكانت شركات «الديرة» و«يونيكاب» و«المصالح ع» و«عمار» الأكثر ارتفاعا أما شركات «بيتك» و«وطني» و«أجيليتي» و«أرزان» فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات «بيت الطاقة» و«مدار» و«كميفك» و«التخصيص» الأكثر انخفاضا.