تركيا: لا صحة لتدفق اللاجئين من سوريا إلى تركيا بعد الزلزال

نفى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الاثنين، وجود تدفق للاجئين من سوريا لجنوب تركيا في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلدين، الاثنين الماضي.

وشدد الوزير خلال مؤتمر صحافي مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الليبية نجلاء المنقوش في أنقرة على أن المعابر مفتوحة أمام المساعدات الإنسانية التي تتوجه إلى سوريا، مشيراً إلى أن أنقرة لن تسمح باستغلال التنظيمات المسلحة للمعابر الحدودية مع سوريا.

كما أضاف جاويش أوغلو أن تركيا لن تسمح كذلك بتوافد السوريين إلى أراضيها عبر المعابر الحدودية.

بدورها، قالت المنقوش إن من المقرر تقديم 50 مليون دولار لإعادة إعمار جنوب تركيا، كما جددت تضامن بلادها مع أنقرة عقب الزلزال.