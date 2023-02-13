دوليات

تركيا: لا صحة لتدفق اللاجئين من سوريا إلى تركيا بعد الزلزال

منذ 8 دقائق
0 0 أقل من دقيقة

نفى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الاثنين، وجود تدفق للاجئين من سوريا لجنوب تركيا في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلدين، الاثنين الماضي.
وشدد الوزير خلال مؤتمر صحافي مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الليبية نجلاء المنقوش في أنقرة على أن المعابر مفتوحة أمام المساعدات الإنسانية التي تتوجه إلى سوريا، مشيراً إلى أن أنقرة لن تسمح باستغلال التنظيمات المسلحة للمعابر الحدودية مع سوريا.
كما أضاف جاويش أوغلو أن تركيا لن تسمح كذلك بتوافد السوريين إلى أراضيها عبر المعابر الحدودية.
بدورها، قالت المنقوش إن من المقرر تقديم 50 مليون دولار لإعادة إعمار جنوب تركيا، كما جددت تضامن بلادها مع أنقرة عقب الزلزال.

منذ 8 دقائق
0 0 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

سلوفاكيا تسلم 30 دبابة روسية الصنع إلى أوكرانيا 

نوفمبر 29, 2022

الصين تسجل 24435 إصابة جديدة بـ«كورونا»

نوفمبر 20, 2022

الاتحاد الأوروبي يتبنى رسمياً حزمة العقوبات الثامنة على روسيا

أكتوبر 6, 2022

فنزويلا: مادورو لا يستبعد إجراء انتخابات مبكّرة

أكتوبر 8, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى