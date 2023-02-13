دوليات

جيش الإحتلال يقصف مواقع لحماس في قطاع غزة

منذ 49 دقيقة
0 1 دقيقة واحدة

(أ ف ب) – شنّ الطيران الحربي لجيش الاحتلال، اليوم الإثنين، غارات جوّية عدة استهدفت موقعاً لحركة حماس في غزة، على ما ذكر الجيش الإسرائيلي ومصادر أمنية فلسطينية.

وقال الجيش إن طائرات حربية «أغارت على موقع لإنتاج المواد الخام الصاروخيّة تحت الأرض تابع لحماس في وسط قطاع غزة»، بينما أكّدت المصادر الأمنيّة أن الغارات أسفرت عن «أضرار جسيمة في الموقع ومحيطه» من دون إصابات.

وذكر الجيش أن الغارات جاءت رداً على «صاروخ أطلِق من غزة مساء السبت»، في اتجاه المناطق الإسرائيليّة واعترضته منظومة القبّة الحديد المضادّة للصواريخ، محملاً حماس المسؤوليّة.

وقال مصدر أمني في غزة إن المقاتلات الإسرائيليّة «نفذت 8 غارات على موقع تابع للجناح العسكري لحماس، قرب شاطئ البحر في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، ما أسفر عن دمار كبير وأضرار في منشآت في محيطه».

وأشار إلى أن «مدفعيّة الاحتلال استهدفت أيضًا بالقذائف نقطتَين للرصد قرب السياج الفاصل الحدودي شرق بيت حانون شمال قطاع غزة، وخان يونس جنوب ما أدّى لأضرار تدميريّة في النقطتَين».

وقال مصدر في الفصائل الفلسطينية إن «مسؤولًا في المخابرات المصريّة أجرى اتصالات مع فصائل فلسطينية ومع الجانب الإسرائيلي لوقف التصعيد وتهدئة الأوضاع».

منذ 49 دقيقة
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

الصحة العالمية ترصد «أوميكرون» في 25 دولة

يناير 6, 2023

مخاوف من ظهور متحوّرات جديدة.. علماء يحذّرون من طفرة الإصابات بكورونا في الصين

ديسمبر 29, 2022

أميركيان ودنماركي يفوزون بجائزة نوبل في الكيمياء 

أكتوبر 5, 2022

الديمقراطيون يعززون أغلبيتهم في مجلس الشيوخ بمقعد إضافي

ديسمبر 7, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى