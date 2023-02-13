جيش الإحتلال يقصف مواقع لحماس في قطاع غزة

(أ ف ب) – شنّ الطيران الحربي لجيش الاحتلال، اليوم الإثنين، غارات جوّية عدة استهدفت موقعاً لحركة حماس في غزة، على ما ذكر الجيش الإسرائيلي ومصادر أمنية فلسطينية.

وقال الجيش إن طائرات حربية «أغارت على موقع لإنتاج المواد الخام الصاروخيّة تحت الأرض تابع لحماس في وسط قطاع غزة»، بينما أكّدت المصادر الأمنيّة أن الغارات أسفرت عن «أضرار جسيمة في الموقع ومحيطه» من دون إصابات.

وذكر الجيش أن الغارات جاءت رداً على «صاروخ أطلِق من غزة مساء السبت»، في اتجاه المناطق الإسرائيليّة واعترضته منظومة القبّة الحديد المضادّة للصواريخ، محملاً حماس المسؤوليّة.

وقال مصدر أمني في غزة إن المقاتلات الإسرائيليّة «نفذت 8 غارات على موقع تابع للجناح العسكري لحماس، قرب شاطئ البحر في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، ما أسفر عن دمار كبير وأضرار في منشآت في محيطه».

وأشار إلى أن «مدفعيّة الاحتلال استهدفت أيضًا بالقذائف نقطتَين للرصد قرب السياج الفاصل الحدودي شرق بيت حانون شمال قطاع غزة، وخان يونس جنوب ما أدّى لأضرار تدميريّة في النقطتَين».

وقال مصدر في الفصائل الفلسطينية إن «مسؤولًا في المخابرات المصريّة أجرى اتصالات مع فصائل فلسطينية ومع الجانب الإسرائيلي لوقف التصعيد وتهدئة الأوضاع».