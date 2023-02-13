منتدى «استثمر في السعودية» يناقش جذب الاستثمارات الكويتية إلى المملكة

انطلق في الكويت اليوم منتدى «استثمر في السعودية» ، لمناقشة جذب الاستثمارات الكويتية إلى المملكة ، وذلك في إطار زيارة وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إلى الكويت.

وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن الكويت لها سجل عريق في التجارة حيث وصل تجّار الكويت منذ القرن التاسع عشر إلى الهند وأوروبا ليربطوا الجزيرة العربية بالعالم بريادتهم في التجارة، كما تمتلك الكويت ثاني أكبر صندوق سيادي عالمياً تفوق أصوله الـ750 مليار دولار .

وأعرب الفالح عن فخره بنجاح الكثير من الشركات السعودية في سوق الكويت، مؤكداً أن الكويت من أبرز شركاء السعودية التجاريين حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 11 مليار ريال بزيادة 22 في المئة خلال 2022، كما أن رصيد الاستثمارات الكويتية في السعودية نحو 35 مليار ريال سعودي في القطاعات المختلفة كالتجزئة والاتصالات والضيافة والمطاعم وغيرها .

وأشار الفالح إلى أن اقتصاد المملكة كان الأسرع والأعلى نمواً في العالم خلال 2022 وفقاً لصندوق النفد الدولي حيث بلغ حجمه 4 تريلونات ريال (1.1 تريليون دولار) ليتقدم بذلك إلى المرتبة السادسة عشر بين أكبر اقتصادات العالم.

وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية في السعودية نجحت في دعم عجلة النمو وتنويع مصادره بعيداً عن النفط، حيث قفز اقتصادها خلال نصف الرحلة من رؤيتها 2030 من المرتبة 19 إلى 16 على مستوى العالم.

وذكر الفالح أن السياسات الاستثمارية في المملكة تقضي بمعاملة المستثمر الخليجي معاملة السعودي، لافتاً إلى وجود الكثير من الفرص الاستثمارية في المملكة.