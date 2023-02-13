موسكو تتهم واشنطن بتدريب متشددين لمهاجمتها

(رويترز) – قال جهاز المخابرات الخارجية الروسي الإثنين، إنه تلقى معلومات تفيد بأن الجيش الأميركي يدرب متشددين لمهاجمة أهداف في روسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابقة.

وأضاف الجهاز، الذي يقوده حليف للرئيس فلاديمير بوتين، أن لديه معلومات بأن 60 من أولئك المتشددين من جماعات تابعة لتنظيمي داعش والقاعدة جرى استقطابهم ويخضعون للتدريب بقاعدة أميركية في سوريا.

وقال الجهاز في بيان: «ستُسند إليهم مهمة الإعداد لهجمات إرهابية وتنفيذها ضد دبلوماسيين وموظفين بالخدمة المدنية وأفراد بجهات لإنفاذ القانون والقوات المسلحة».

ولم ينشر البيان المعلومات الاستخباراتية التي استندت إليها تأكيداته.

ويرأس الجهاز، الذي كان جزءاً من جهاز كي.جي.بي خلال الحقبة السوفيتية، سيرغي ناريشكين الذي التقى مدير الاستخبارات الأميركية المركزية وليام بيرنز في أنقرة العام الماضي.