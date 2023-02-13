ميسي يدعو إلى التبرع لضحايا زلزال تركيا وسوريا

أعرب نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب الأرجنتين لكرة القدم ليونيل ميسي عن تضامنه مع ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا، معلناً انضمامه إلى حملة المساعدات التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من أجل الأطفال من ضحايا الزلزال.

ونشر ميسي على حسابه في “إنستغرام”، الأحد، رابط صندوق الدعم الذي أنشأته يونيسف، داعياً للتبرع من أجل الأطفال في تركيا وسوريا.

وعلق “البرغوث”في حسابه قائلاً: “أيام عصيبة على آلاف الأطفال وأسرهم في تركيا وسوريا جراء الزلزال المدمر. قلبي معهم”، مشيراً إلى أن “اليونيسف تعمل منذ الأيام الأولى من أجل حماية الأطفال”.

واختتم تعليقه بالقول: إن “مساعدتكم قيّمة جداً”.

وفجر 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وفي اليوم التالي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في الولايات العشر المتضررة وهي، أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهاتاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.