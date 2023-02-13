4 لجان برلمانية تجتمع اليوم الإثنين

تعقد 4 لجان اجتماعاتها اليوم الاثنين لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.

وتستكمل لجنة التحقيق في عقد طائرات الكاراكال العمودية وعقد طائرات اليوروفايتر التحقيق في العقدين.

ويحضر الاجتماع السيد الفريق أول ركن متقاعد رئيس الأركان العامة للجيش السابق محمد خالد الخضر والعقيد ركن محمد فيصل العمر رئيس فرع الاستخبارات وأمن القوة الجوية.

وتناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي دور جهاز متابعة الأداء الحكومي بشأن التعامل مع الملاحظات والمخالفات المالية التي يسجلها ديوان المحاسبة على الجهات الحكومية ومتابعة تسويتها.

وتناقش اللجنة دور الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في المشاركة في إعداد تقديرات الإيرادات والمصروفات الواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023/2024، ومدى انعكاس برنامج عمل الحكومة وخطة التنمية على تقديرات الميزانية العامة للدولة.

ويحضر الاجتماع ممثلون عن جهاز متابعة الأداء الحكومي، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

وتناقش لجنة الشؤون الصحية مشروع القانون والاقتراح بقانون في شأن العمل الخيري والإنساني، وتكليف المجلس للجنة ببحث موضوع تطوير العمل في القطاع التعاوني في عدة نواحي منها تكويت الوظائف ودعم المنتجات والصناعات الوطنية والتوسع في إنشاء وتشغيل الجمعيات التعاونية لتشمل كافة مناطق الكويت.

وتنظر اللجنة في الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (14) من المرسوم بالقان ونرقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية.

ويحضر الاجتماع المختصون من وزارة الخارجية ومن وزارة الشؤون الاجتماعية.

وتناقش لجنة شؤون الإسكان والعقار مجموعة من الاقتراحات بقوانين.