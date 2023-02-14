إنقاذ شخصين قضيا 200 ساعة تحت الأنقاض إثر زلزال تركيا

نجحت فرق الإنقاذ في منطقة كهرمان مرعش التركية في انتشال شخصين أحياء من تحت الأنقاض بعد حوالي 198 ساعة من وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي.

ووفقاً لشبكة «سي إن إن تورك»، فإن الشخص الأول الذي تم إنقاذه هو فتى يبلغ من العمر 17 عاماً ويدعى محمد، في حين لم يتم التعرف على هوية الشخص الآخر، في ما قالت قالت منظمة الخوذ البيضاء إن عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض على وشك الانتهاء في شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة بعد ثمانية أيام من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة.

وقال رائد الصالح رئيس المنظمة التي تتولى عمليات الإنقاذ الرئيسية في المنطقة المتضررة إن جهود البحث «قاربت على الانتهاء. المعطيات اللي عندنا ما ظل (ناجين) لكن نحاول نعمل تشييك على كل المواقع ونسأل الأهالي إذا في مفقودين».

وأفادت الخوذ البيضاء التي تنشر فرقها في أنحاء المنطقة، حيث دمر الزلزال أحياء وقرى بأكملها، بأنها تحصر أيضا أسماء المفقودين في المنطقة مع ارتفاع عدد الضحايا إلى 2274 قتيلا وآلاف المصابين.

وضرب الإرهاق الشديد فرق البحث والإنقاذ التي لا تزال تواصل العمل متمسكة بالأمل في تحقيق معجزات في اللحظات الأخيرة بالعثور على ناجين تحت الأنقاض، بينما ينتظر المواطنون في المناطق المنكوبة حدوث مثل هذه المعجزات التي تعيد إليهم بعض أحبائهم المفقودين.

وواصل عداد الخسائر في الأرواح التحرك بسرعة كبيرة. وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، في بيان أمس الاثنين، أن عدد القتلى ارتفع إلى 31 ألفاً و643 قتيلاً إلى جانب 80 ألفاً و278 مصاباً، مشيرةً إلى مواصلة 238 ألفاً و459 من أفراد البحث والإنقاذ العمل في المناطق المنكوبة، كما تم إجلاء 158 ألفاً و165 شخصاً من تلك المناطق.