البنك الدولي: قلقون بشأن مصر ولبنان والأردن وتونس

• ندعو إلى الشفافية لأنها الطريقة الوحيدة للبدء في الإصلاح

• الشعب اللبناني يشعر بعبء الانهيار شبه الكامل للقطاع المالي

كشف نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الثلاثاء، عن دول يشعر البنك بقلق بشأنها في المنطقة.

وحسب ما أفاد فريد بلحاج لوكالة رويترز، الثلاثاء، فإن لبنان وتونس هما أكثر دولتين يشعر البنك بالقلق بشأنهما في المنطقة، تليهما مصر والأردن، وفقاً لـ «الحرة».

وقال بلحاج، في تصريحات على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي “لدينا عدد من عوامل القلق في تلك البلدان” من بينها مستويات الديون والتضخم المرتفع.

وأضاف: “دور الدولة في الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام دائما ما يكون مبعث قلق بالنسبة لنا” مضيفا أن هناك “جزءا” غير معلن من الدين العام، في إشارة إلى ديون الشركات المملوكة للدولة.

وقال بلحاج “ندعو إلى الشفافية لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها البدء في الإصلاح، ينبغي أن تكون الدفاتر واضحة”.

وأضاف أن هناك حملة للإصلاح في تونس “تتحرك إلى الأمام، لكن بوتيرة أبطأ مما نرجو”.

وتابع بقوله إنه على الرغم من أن لبنان يعاني منذ فترة طويلة من ارتفاع مستويات الدين العام، إلا أن الأمر بات “مشكلة كبيرة”.

كما قال “الشعب يشعر بعبء الانهيار شبه الكامل للقطاع المالي”، مضيفا أن لبنان “من الأماكن التي تقض مضجعك بالفعل كما يقولون”.

وقال بلحاج إن البنك الدولي خصص بالفعل بتخصيص 900 مليون دولار لمصر في السنة المالية الحالية التي تستمر حتى يونيو، وسوف “يرى كيف تسير الأمور (..) قد نخصص المزيد”.

وأضاف أنه ستجري إحالة برنامج الشراكة مع مصر، الذي يمتد عادة لخمس سنوات، إلى مجلس البنك الدولي في 21 مارس لإقراره.

وأعلنت مصر الأسبوع الماضي أنها تخطط لبيع حصص في 32 شركة حكومية على الأقل بحلول نهاية مارس 2024، وهو ما قال بلحاج إنه مهم.

وعن الإصلاحات في المنطقة قال: “إنها لا تصل إلى المدى الذي نريده لكنني أراها.. يتعطل التقدم قليلا أحيانا للأسف بسبب ما يحدث في العالم. لكن هذه هي سنة الحياة”.