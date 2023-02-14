اقتصاد

الدولار الأميركي ينخفض أمام الدينار.. واليورو يرتفع

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(كونا) – انخفض سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء بنسبة 0.05 في المئة إلى مستوى 0.305 فيما ارتفع سعر صرف اليورو بنسبو 0.62 في المئة إلى مستوى 0.328 دينار مقارنة بأسعار أمس الاثنين.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 0.81 في المئة إلى مستوى 0.371 دينار والفرنك السويسري بنسبة 0.75 في المئة إلى مستوى 0.333 دينار فيما استقر الين الياباني عند 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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