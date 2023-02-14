دوليات

الرئيس المصري: مستعدون لنقل تجربتنا الإصلاحية إلى تونس

منذ 15 دقيقة
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أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عن الاستعداد الكامل لنقل التجربة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية والإصلاحات الاقتصادية والإدارية إلى تونس، وفقاً للمتحدث باسم الرئاسة أحمد فهمي. 
جاء ذلك خلال لقاء السيسي في دبي مع رئيسة وزراء تونس نجلاء بودن.
وقال المتحدث، في بيان، إن اللقاء شهد استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
وأكد الجانبان عمق الروابط التي تجمع بين البلدين والحرص على الارتقاء بالتعاون المشترك في مختلف المجالات لمصلحة الشعبين، مع تشديد السيسي على دعم مصر لكافة جهود التنمية والإصلاح بتونس تحت قيادة الرئيس قيس سعيد».

منذ 15 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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