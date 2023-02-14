الرئيس النمساوي: ملتزمون بالحياد العسكري لكننا ندعم أوكرانيا سياسياً 

(كونا) – شدد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلن اليوم الثلاثاء على التزام النمسا بحيادها العسكري لكنه لفت إلى أن ذلك لا يعني الحياد السياسي عندما ينتهك القانون الدولي مجددا إدانته للحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال فان دير بيلين في خطابه السنوي أمام رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في فيينا إن النمسا ليست محايدة عندما ينتهك القانون الدولي بشكل صارخ وعندما ترتكب جرائم حرب وأضاف أن الحياد لا يعني عدم المبالاة.

وقال إن سفراء روسيا وبيلاروسيا وإيران لم يدعوا إلى هذا الاحتفال الدبلوماسي السنوي وتابع «النمسا ليست محايدة عندما يتعلق الامر بنضال أي بلد للدفاع عن سيادته واستقلاله ومن أجل حريته».