اقتصاد

بنك الكويت الدولي يحقق 13.5 مليون دينار أرباحاً صافية في 2022

منذ 5 ساعات
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(كونا) – أعلن بنك الكويت الدولي تحقيقه 13.5 مليون دينار كويتي (نحو 41 مليون دولار أميركي) أرباحاً صافية في عام 2022 مقارنة مع 10.8 مليون دينار (نحو 32.7 مليون دولار) في 2021 بزيادة نسبتها 24.8 في المئة.

وقال البنك في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الثلاثاء، إن ربحية السهم في 2022 بلغت 7.9 فلس مقارنة مع 5.4 فلس عام 2021 بزيادة نسبتها 45.3 في المئة.

وأسس البنك عام 1973 وأدرج في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسماله المصرح به 117.8 مليون دينار (نحو 366 مليون دولار) ويزاول المعاملات المصرفية والتمويلية والاستثمارية.

منذ 5 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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