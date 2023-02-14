اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 6.10 نقطة

منذ 3 ساعات
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(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشرها العام 6.10 نقطة ليبلغ مستوى 7330.43 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.08 في المئة.

وتم تداول 130 مليون سهم عبر 8613 صفقة نقدية بقيمة 39.3 مليون دينار «نحو 119 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6.6 نقطة ليبلغ مستوى 5539.38 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.12 في المئة من خلال تداول 36.4 مليون سهم عبر 2813 صفقة نقدية بقيمة 5.8 مليون دينار «نحو 17.5 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الأول 10.4 نقطة ليبلغ مستوى 8189.77 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.13 في المئة من خلال تداول 93.5 مليون سهم عبر 5800 صفقة بقيمة 33.4 مليون دينار «نحو 101.2 مليون دولار».

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 11.5 نقطة ليبلغ مستوى 5697.79 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.20 في المئة من خلال تداول 35.6 مليون سهم عبر 2608 صفقات نقدية بقيمة 5.6 مليون دينار «نحو 16.9 مليون دولار».

وكانت شركات «مدار» و«ع عقارية» و«التخصيص» و«المصالح ع» الأكثر ارتفاعاً أما شركات «بيتك» و«وطني» و«الدولي» و«أجيليتي» فكانت الأكثر تداولاً لناحية القيمة في حين كانت شركات «منشآت» و«الإماراتية» و«كويتية» و«تمدين ع» الأكثر انخفاضاً.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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